Al fin, liberan la 20 de Noviembre

-Autoridades solucionaron conflicto con asesoría jurídica a familia desalojada

-Aseguran que evitarán más cierres de calles por intereses particulares



Oscar De La Rosa, Zamora

Finalmente quedó liberada la calle 20 de Noviembre, luego de que los quejosos llegaran a un acuerdo con el Ayuntamiento para que la familia que fue desalojada de una vivienda de varios particulares reciba la atención jurídica del gobierno municipal para encontrar una solución a la disputa que hay entre familiares por el inmueble.

“Pusimos el esfuerzo necesario para mediar la situación y que los colonos de la parte nororiente de la ciudad no resulten más afectados por los bloqueos de los vecinos de la calle 20 de Noviembre. Vamos a poner todo el esfuerzo para que no haya más cierres de calles por intereses particulares”, puntualizó Rubén Nuño Dávila, regidor de vialidad, tras una reunión que sostuvo con los vecinos.

Indicó que en ningún momento se actuó con tibieza para destrabar el conflicto con los vecinos, ya que desde antier iniciaron las negociaciones para solucionar el problema y comprometer a los vecinos a retirar sus barricadas.

“No podemos actuar con violencia en este tipo de situaciones porque nuestro papel consiste en mediar en una primera instancia para llegar a un resolutivo en donde nadie resulte perjudicado. Es parte de la tarea que tenemos para mantener el orden que hay en el municipio”, dijo.

Aseguró que de la misma manera estarán al pendiente de lo que resulte en relación a la parte que se encuentra en un costado del Par Vial, que ha sido causa de conflicto entre el particular del predio y los vecinos, quienes en más de 2 ocasiones han evitado que se les quite el terreno del que se apropiaron de manera ilegal.

“Allí no podemos hacer nada porque es un asunto entre particulares. Lo que si nos ocupa es que otra vez intenten tomar la calle y hacer el cierre. También nos ponemos del lado de los vecinos de las colonias que están en los alrededores de la 20 de Noviembre”, mencionó.

Para concluir dijo que en todo momento actuaron con prudencia en la toma de la calle y subrayó que harán lo que sea necesario para evitar que se genere violencia entre los propios ciudadanos, debido a que existe un malestar generalizado por este tipo de acciones.



Numeraria

2 días permaneció tomada la 20 de Noviembre