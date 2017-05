Al doble precio de las flores por celebración de Día de las Madres

-Llega hasta los 18 pesos ante demanda de compradores

-Arreglos lo que más se oferta durante la fecha en establecimientos locales



Redacción, Zamora

El costo del precio de las flores se ha duplicado por la celebración del Día de las Madres. Los productos alcanzaron hasta los 18 pesos, en el caso de las rosas, por la demanda importante de compradores que acostumbran a regalar ese tipo de detalles. Otras flores como las gerberas y lilis tendrán una tarifa de 15 pesos, mientras que una orquídea será ofrecida entre 250 y 300 pesos.

“Consideramos que es un precio que se ajusta a las condiciones económicas de las personas. Durante la mayor parte del año mantenemos una tarifa baja, sin importar si tenemos o no pérdidas o falta de ingresos a nuestro negocio, por lo que esta fecha se convierte en una oportunidad importante para nosotros”, puntualizaron floristas abordados por EL INDEPENDIENTE.

Comentaron que los arreglos florales son los que más se ofertan durante el 10 de mayo, ya que ocupan el 70 por ciento de lo que se oferta a las personas, a diferencia de los ramos o productos de manera individual que también son solicitados por los compradores.

Los arreglos florales tienen un precio que va de los 250 a los 3 mil 500 pesos; depende de la economía y del gusto del comprador el costo del regalo que van a hacer. A diferencia del año pasado, cuestan 30 pesos más, ya que los floristas argumentan que han tenido aumentos en los insumos que utilizan para sus productos.

“Para nosotros cada vez es más cara la gasolina y por consecuencia los fletes rumbo a los mercados de las flores de Tuxpan o en el Estado de México son más elevados; además el producto no nos rinde a diferencia de la temporada invernal porque se marchita con facilidad”, explicaron.

Aseguraron que el 10 de mayo es el inicio de un periodo positivo para el sector florista porque vienen las graduaciones escolares, en donde las personas acostumbran a comprar flores para llevarlos como regalo a los estudiantes.

“Viene una temporada favorable para nosotros porque durante la mayor parte del año existe una crisis económica. Hemos hecho los ajustes necesarios para que no se ponga en riesgo el negocio y también se evite recortar personal porque de nuestros locales, dependen varias familias zamoranas”, finalizaron.



Numeraria

50 por ciento en repunte de ventas esperan por 10 de mayo