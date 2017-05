Agroindustriales tiran ilegalmente 18 mil toneladas de mango

— Solo 12 mil toneladas va a parar al relleno sanitario

— Acuerdan 7 puntos para resolver el foco de contaminación

-Noemí Ramírez, diputada, buscará legislar para buscar soluciones al problema ecológico

Oscar De La Rosa, Zamora

El 60 por ciento de las 50 mil toneladas de desperdicio que se producen durante los 4 meses del temporal de mango se tiran fuera del relleno sanitario, debido a que los agroindustriales optan por llevar a cabo la práctica para no desgastarse en invertir recursos económicos para el traslado de los desechos, por una falta de concientización o porque carecen de la información necesaria al desconocer el grado de contaminación que generan con esa práctica.

Sólo 20 mil toneladas son depositadas en el relleno sanitario durante los 4 meses que dura el temporal, lo cual representa menos de la mitad y el foco de contaminación en diversos predios, principalmente rumbo a Atecucario en el municipio de Zamora, debido a la cantidad excesiva de lixiviados que produce el ácido del mango.

“A través de la mesa de seguridad ambiental seguimos en la búsqueda de estrategias que nos permitan resolver el foco de contaminación y no aplicar sanciones como primera necesidad. Buscamos primero conocer de mano de los agroindustriales, una solución para el manejo de los residuos sólidos y que de manera conjunta podamos atender este tema”, puntualizó Juan Carlos Vargas Maldonado, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente en Michoacán (PROAM), en el marco del desarrollo del evento efectuado en las instalaciones del Centro Regional de las Artes de Michoacán.

Aseguró que la misma situación ha ocurrido con algunos rellenos sanitarios o basureros locales de la región, como es el caso de Jacona, que tiene una multa superior a los 750 mil pesos, que no ha sido efectiva porque están en búsqueda de opciones para que el gobierno municipal pueda mejorar las deficiencias que actualmente tiene el espacio que utilizan para el manejo de residuos.

“Las soluciones serán acuerdos concretos que podamos establecer sobre la marcha para evitar que se infrinja la ley. No estamos en contra de que los agroindustriales puedan acrecentar sus volúmenes de producción; sin embargo, consideramos que se debe establecer un equilibrio para preservar una calidad de vida de los habitantes de esta región”, dijo.

Por su parte, Noemí Ramírez Bravo, diputada local del distrito VI de Zamora, aseguró que buscará legislar para que se puedan establecer soluciones concretas al problema ecológico que se genera con el desecho de frutas, no sin antes escuchar las propuestas de los agroindustriales que participan en ese proceso.

Comentó que dentro del proceso de solución buscará impulsar un proyecto presentado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora (ITESZ) para llevar a cabo el tratamiento de residuos sólidos y que de esa manera no representen un foco de infección en la región, ya que la intención es dignificar las condiciones en que viven los zamoranos.

Finalmente dijo que también será importante la capacitación que puedan recibir de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático (SEMARNACC) del Estado, porque la intención es caminar unidos rumbo al cumplimiento del objetivo de preservación de las condiciones saludables en esta región.

Numeraria

-3 agroindustrias locales las principales generadoras de desperdicios

-40 por ciento de desechos se deposita en relleno sanitario