Agroindustria concentra 70 por ciento de empleos en Zamora

Oscar De La Rosa, Zamora

La agroindustria concentra el 70 por ciento de los empleos en Zamora. Las personas son contratadas para hacer el despate de productos agrícolas, además de funciones de limpieza y áreas administrativas. El 30 por ciento restante obedece a la demanda de propietarios de comercio y prestación de servicios.

Arturo Núñez Esquivel, Jefe de la oficina regional del Servicio Nacional del Empleo (SNE), comentó que es necesario diversificar el tipo de vacantes porque muchos jóvenes egresados de las universidades se quedan sin la oportunidad de ser contratados, al no existir oportunidades laborales que permitan el hecho de que desarrollen sus perfiles profesionales.

Comentó que los salarios de la actividad agroindustrial están por encima de los 4 mil 500 pesos mensuales a cambio de 8 horas laborales, en diferentes turnos. La única desventaja es que las oportunidades son de temporal, por lo que no hay una estabilidad económica para quienes laboran en ese tipo de espacios.

“Los jóvenes se ven orillados a migrar a otros puntos de la región o el país como consecuencia de la falta de oportunidades y es una situación a la que debemos estar atentos, ya que no se puede desaprovechar el talento de los jóvenes estudiantes; lo dialogamos constantemente a través de la red de vinculación y buscamos abrir mayores espacios para no dejar de trabajar en ese objetivo”, dijo.

Aseguró que las oportunidades están más limitadas para quienes son arquitectos, médicos, profesores y mercadólogos, debido a que no existen muchas opciones para que se puedan desempeñar.

“A través de las ferias de empleo, siempre buscamos que exista esa diversidad de opciones de empleo; sin embargo, no encontramos más oportunidades que las generadas en comercio y agroindustria, generalmente, al ser las actividades primarias en esta localidad y los municipios de la región”, finalizó.

Numeraria

-350 vacantes por mes genera bolsa de trabajo de SNE