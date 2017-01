Agro FC derrotó por goleada al Deportivo El Carmen

Cinco goles a cero fue el marcado final del encuentro.

Francisco Hernández, Zamora

Contundente, simplemente contundente resultó el equipo de Agro FC quien derrotó al Deportivo El Carmen por marcador de cinco goles por cero, en partido de la jornada 09 que se celebró sobre el empastado del campo “A” de la Unidad Deportiva “El Chamizal”.

En un duelo donde se esperaba un gran encuentro, ya que son equipos que están disputando la cima de la categoría Juvenil de la Liga Infantil-Juvenil y Femenil de Fútbol Zamora, por lo que se esperaba un encuentro muy parejo, muy aguerrido, sin duda de muchos goles.

Un duelo muy bien planteado por parte de los del Agro FC, en cambio una tarde para el olvido por parte del Deportivo El Carmen que no les salieron las cosas nada bien, por lo cual les tocó recibir en cinco ocasiones el esférico al fondo de su portería.

El descanso de fin de año termino por afectar el ritmo de los dirigidos por Iván Vargas, que no logró mantener el ritmo de juego, sin buen trato de pelota comenzaron el partido lo que dio pie para que tomaran la iniciativa los del Agro.

En los primeros 30 minutos del encuentro, el conjunto Carmelita aguantó los embates del rival que no cedía terreno, todos los rebotes eran controlados por los del Agro Fc en medio campo, de allí comenzaba a tejer sus jugadas para poder atacar con tranquilidad a por todos los espacios posibles.

Ignacio Magallón fue el encargado de abrir el marcador a los 31´de la primera parte, mientras tanto los del Carmen comenzaron a manejar el balón para intentar igualar las cifras antes de irse al descanso de los primeros 40 minutos del partido.

De regreso a las acciones del partido el equipo Agro se fue adueñando del esférico y del partido, quien presionaba desde la salida y ganando todos los balones divididos, lo que daba posesión del esférico y buscaba contratacar con mayor peligro el arco rival.

En una jugada muy bien marcada por el silbante central y secundada por el juez de línea, quienes marcaban una falta dentro del área del Carmen y señalaba una pena máxima a favor del Agro, Luis Murillo fue el encargado de hacer el cobro desde el manchón de los once pasos, quien lo hizo efectivo para ampliar la ventaja a dos por cero al 46´.

El estado anímico al tope y todo le salían al conjunto del Agro Fc. Las jugadas de primera intensión y los desbordes estaban haciendo daño, mientras tanto los del Carmen sofocándose en la parte baja del campo y cometiendo faltas para cortar los avances peligrosos de su rival, de nueva cuenta un jugador del Agro cae al piso dentro del área y el árbitro no duda en marcar el segundo penalti consecutivo, ahora Isidro Murillo fue quien lo concretó al 49´y puso el marcador en esos momentos del partido 3-0.

No se veía reacción de los Carmelitas, por ello el técnico del Deportivo Carmen pensaba en mover sus piezas porque sabía que en cualquier momento podría caerle otro gol, y fue así minuto 56 Luis Murillo marcaba el segundo a su cuenta y el cuarto al partido, después de una jugada bien elaborada por el sector izquierdo, recibe el esférico a la espalda del defensa y este con su carrera lo deja y se enfrenta al portero y sin mucho por hacer simplemente observa como el balón se escurre en el fondo de las redes, decretando hasta el momento el 4-0.

Isidro Chavarria cerraba la goleada de 5 por 0, en un contragolpe después de que los defensas habían adelantado líneas para buscar el de la honra, descuidando y desprotegiendo, además desanimados los jóvenes del Carmen, dejaron que su rival enfilara solitario a su portería y concretando la goleada.

Con este triunfo los del Agro Fc. Llegó a 21 unidades, dejando al Deportivo El Carmen con tan solo 16 puntos, dentro de la categoría Juvenil, del torneo de la Liga Infantil-Juvenil y Femenil de Fútbol Zamora.