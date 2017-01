Agricultura sin afectación por las bajas temperaturas

-En febrero esperan se agudice el frío

-Agricultores tienen 72 horas para reportar los daños

Elena Rojas, Zamora

En la que va de este año, pese a las bajas temperaturas, no se han registrado afectaciones en los cultivos de 15 municipios que comprende esta región: Zamora, Jacona, Tangancicuaro, Chavinda, Ixtlán, Santiago Tangamandapio, Tlazazalca y Purépero, por mencionar algunos, informó Ambrosio Ochoa, responsable del distrito 088 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Comentó que han estado monitoreando las áreas agrícolas de la región y los agricultores no han emitido ningún reporte de daño, aún y cuando han tenido temperaturas de entre 7º y 9º, “hemos tenido constantes reuniones con los directores de desarrollo rural y con los jefes de los 4 centros de apoyo al desarrollo rural (CADER) y no hemos tenido reporte alguno”.

Indicó que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), continuarán las bajas temperaturas y estiman se agudizarán para el mes de febrero, por lo que es importante, dijo, que aquellos productores que presenten alguna afectación la reporten ante esta dependencia en lapso no mayor a 72 horas, para lo cual deben presentar evidencias fotográficas del daño.

Y es que el gobierno federal, mencionó, a través de esta dependencia y el gobierno del estado mediante un convenio de concurrencia, apoyan a los productores que sufran algún siniestro en sus cultivos a consecuencia de algún fenómeno climatológico, “los montos de los apoyos son diversos, depende del cultivo y del número de hectáreas siniestradas. Hay un seguro catastrófico para garantizar mil 500 pesos por hectárea, por ejemplo”.

Comentó que el año pasado fue escasa la superficie afectada a causa de fenómenos climatológicos, sobre todo por falta de lluvia, más no por bajas temperaturas, presentaron afectaciones algunas áreas agrícolas de los municipios de Tlazazalca y Purépero, donde en temporada de estiaje se agudizó la sequía afectando principalmente cultivo de maíz.

Enfatizó, “según los pronósticos, para febrero vienen frentes fríos. Los cultivos más susceptibles a tener afectaciones son aquellos que están a cielo abierto. Los de agricultura protegida es menos factible que sufran daños”.

En ese sentido finalizó al decir que el 90 por ciento de la superficie de frutillas (fresa, frambuesa, zarzamora, arándanos) que hay en esta región está tecnificada con agricultura protegida. Por lo que, dijo, Sagarpa estará más al pendiente de aquellos cultivos que aún no han sido protegidos con acolchado y macro túnel.



Numeraria

0 afectaciones en el campo de la región