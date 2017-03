Agricultores no tendrán problemas de agua durante temporal de estiaje

-Recurso captado en afluentes y presa de Urepetiro será suficiente para periodo

-Vaso se encuentra al 70 por ciento de su capacidad

-También estarán al pendiente de distribuir líquido para evitar escasez



Oscar De La Rosa, Zamora

Los agricultores no tendrán problemas de abastecimiento de agua durante el temporal de estiaje, derivado de que el agua captada en afluentes y en la Presa de Urepetiro será suficiente para el periodo previo a la temporada de lluvias.

Incluso el sector ganadero tendrá líquido suficiente para dar de beber a sus cabezas de ganado en las zonas cerriles, ya que durante el año pasado hubo una cantidad suficiente de precipitaciones pluviales para cumplir con ese objetivo.

El presidente del módulo de riego No. 2, José Guadalupe Ramírez Gallegos, informó que la presa de Urepetiro se encuentra actualmente al 70 por ciento de su capacidad, que es de 13 millones de metros cúbicos. El líquido contenido es suficiente para distribuirlo y hacer el riego agrícola para las tierras de cultivo de la región.

“Los módulos de riego tendremos que ponernos de acuerdo para la distribución del vital líquido y evitar que se genere escasez de agua en alguna zona. El agua captada se utiliza generalmente para el riego de hectáreas de grano. En el municipio de Zamora se siembra un promedio de 5 mil”, dijo.

Comentó que otro de los objetivos de regular la cantidad de agua captada es monitorear el nivel de líquido de los drenes y canales, con el propósito de que no representen riesgo alguno para las familias que están asentadas en zonas aledañas a los márgenes de los afluentes.

“Tendremos que ponernos de acuerdo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zamora (SAPAZ) para verificar cuáles son los puntos de riesgo en el municipio y que no ocurra una contingencia por una falta de atención o negligencia de las partes involucradas”, mencionó.

Dio a conocer que el temporal de lluvias está programado para el mes de mayo; sin embargo es difícil precisar la exactitud del inicio de las precipitaciones pluviales, debido a que las condiciones climatológicas del municipio se han modificado de manera notoria.



Numeraria

5 mil hectáreas de grano las más beneficiadas con agua captada