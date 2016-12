Agente antisecuestros y papá de 3 víctimas son muertos a balazos

+Los tres agraviados ya habían sido liberados, todo se dio cuando se hacía el seguimiento de las investigaciones, dijeron fuentes oficiales.

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Uruapan, Mich.- Miércoles 28 de diciembre de 2016.- La madrugada de este miércoles los agentes de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), dependientes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) consiguieron la liberación de tres víctimas de dicho ilícito, mismas que fueron rescatadas sanas y salvas, no obstante al dar seguimiento a las pesquisas un oficial de la UECS y el papá de los ofendidos fueron muertos a balazos en una casa propiedad de la familia de los agraviados.

Lo anterior se conoció gracias a fuentes allegadas al gobierno, las cuales relataron que el rescate de los tres plagiados fue exitoso. Se mencionó que ya había concluido todo y el elemento antisecuestros, de nombre Santiago, platicaba con el padre de los afectados como parte del seguimiento de las pesquisas.

Tanto el policía como el civil estaban en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Prolongación Cupatitzio y Cuarta Privada de Cupatitzio, en la colonia Progreso, aledaña a los asentamientos La Tamacua y Casa del Niño, muy cerca de las oficinas de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (CAPASU).

Fue hasta ese domicilio que irrumpieron unos desconocidos y ultimaron a tiros al agente antisecuestros y al pariente de las víctimas para enseguida escapar. La PGJ ya indaga si en el evento se dio intercambio de disparos entre el efectivo de la UECS y los homicidas.

El asunto desató una fuerte movilización policiaca y militar. Al momento no hay detenidos y las indagatorias continúan. Sobre el tema la PGJ, a través de su cuenta oficial de Twitter (@MichoacanPGJ) divulgó: “Agente antisecuestro pierde la vida tras liberación de víctimas en Uruapan. En este hecho ocurrido en colonia Casa del Niño, un familiar de las agraviadas también murió.

“Se continúa con investigación para captura de responsables; no habrá impunidad. PGJE ratifica que aplicará la ley en todo hecho que atente contra la vida y libertad de las y los michoacanos”.