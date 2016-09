Agencia itinerante del Ministerio Público Federal llegó a Jacona

Miércoles , 28 de septiembre de 2016

-Promueven la cultura de la denuncia

Elena Rojas, Jacona

La agencia itinerante del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR) llegó a este municipio para atender al público en general, a efecto de que puedan realizar denuncias de manera confidencial y despejar las dudas que tengan respecto a delitos del fuero federal, pues esta agencia no solo promueve la denuncia, sino que además garantiza orientación y atención a los ciudadanos.

Informó lo anterior Julio César Vizcaino, Agente del Ministerio público de la Federación recordó que Jacona no cuenta con una subsede de la PGR, por ello se están acercando estos servicios, no solo a esta ciudad sino a los 21 municipios que corresponden a la circunscripción de la subsede de Zamora, “esto obedece a un plan anual de trabajo instruido por Bertha Paredes Garduño, delegada de la PGR en Michoacán”.

Detalló que irán recorriendo dos municipios por mes. Hasta el momento la agencia itinerante ha recorrido los municipios de Zamora, Los Reyes, Tingüindin, Tocumbo “las principales denuncias que hemos atendido tienen que ver con los delitos contra la salud, que también incumben al fuero común, pero si en la investigación nos arroja que es nuestra competencia lo atendemos, y si no, lo atiende el orden común”.

Añadió que una vez que la Agencia se traslade a otro municipio, tanto el presidente municipal como el director del departamento jurídico pueden atender las denuncias ciudadanas anónimas y canalizarlas a la PGR.

Recordó que con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), ya no se manejan como averiguaciones previas, sino mediante carpetas de investigación, de acuerdo al Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

Señaló, “una vez que los ciudadanos presenten alguna denuncia les pediremos que se presenten en la subsede de Zamora para darle el trámite correspondiente. Considero que sí hay avances en la cultura de la denuncia”.

Agregó, “aunque no tengamos un parámetro establecido de momento de la totalidad de denuncias, pero como PGR siempre hemos tenido esa apertura con la ciudadanía a que el mejor método para salvaguardar su integridad es la denuncia anónima”.

Por su parte, Rubén Cabrera Ramírez, presidente municipal, mostró su beneplácito de que se acerque este servicio a los ciudadanos, “se nos ha acercado la gente con denuncias de deforestación, de delitos a la salud y no nos competen a nosotros como municipio, ya que se trata de delitos federales. Por lo que los tenemos que canalizar a la PGR. Esperamos que este servicio sea de manera periódica”, finalizó.



Numeraria

9 am 3 pm y de 6 pm a 9 pm horario de atención de dicha agencia