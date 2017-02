Adriana Campos logró etiquetar 4 mdp para rehabilitar caminos en Jacona

Comunicado, Morelia

Adriana Campos Huirache, Diputada Local por el 05 Distrito Electoral, logró etiquetar recursos por más de 4 millones de pesos para la rehabilitación de caminos en el municipio de Jacona, que además de mejorar las vialidades de la ciudad, permitirá que los productores se vean favorecidos al poder afectar lo menos posible sus frutos.

La legisladora, conocedora de las necesidades del campo, etiquetó esta suma de apoyos para poder rehabilitar el camino en sus tramos Jacona-Tamandaro y San José a La Planta, con un total de 4.9 kilómetros restituidos.

Esta fue una solicitud de los propios ejidatarios de la ex villa de las flores, quienes le comentaron a la diputada en una de las visitas que les ha hecho, que de manera constante ellos veían mermas en sus productos y con ello en sus ganancias, debido a las malas condiciones del camino, es por ello que se dio a la tarea de buscar recursos que permutan poder habilitarlo.

Ahora esto será una realidad, con el apoyo de la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) en Michoacán, por lo que agradeció el apoyo de su delegado Florentino Coalla Pulido, quien coadyuvó para que estos caminos se rehabilitaran.

La diputada dijo estar satisfecha de poder acercar esta y otra clase de ayudas a los ejidatarios, un sector vulnerable que requiere ayuda para que puedan obtener un buen precio en sus cosechas, pues es conocedora de la importancia que ellos tienen en la economía, no solo del municipio o el estado, sino de todo el país.

“Las gestiones van a continuar, no solo en esta dependencia, sino en otras delegaciones que permitan aterrizar más proyectos que favorezcan al campo principalmente, no quiero adelantar avances, pero hasta el último día que esté al frente del distrito, no descansaré por aterrizar proyectos, obras y acciones”, concluyó la legisladora. (hui)