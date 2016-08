Adriana Campos invitó a jóvenes a aprovechar el programa “Crédito joven”

Martes , 30 de agosto de 2016

-Diputada puso al alcance esta tendencia mundial y nacional en cuanto al empleo, pero será limitada

Elena Rojas, Jacona

A iniciativa de la diputada local Adriana Campos Huirache se acercó a jóvenes de 18 a 30 años de los 7 municipios del distrito 05 la información y los lineamientos para acceder al programa “Crédito joven” de Nafin, el cual es impulsado por el gobierno federal a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).

Esto durante una conferencia informativa impartida por Laura Giovanna Tapia García, asesora de crédito joven de Nafin en las instalaciones del campus Jacona de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), donde asistieron jóvenes de los municipios de Jacona, Chavinda, Tangancícuaro, Villamar, por mencionar algunos.

En la mesa de presídium estuvieron presentes Jaime Reyes Jiménez, director de UNIVA y Raúl Barriga Flores, regidor de agricultura de Jacona por mencionar algunos; en el lugar la legisladora indicó que los interesados podrán acceder a montos que van de los 50 mil a 2 millones y medio de pesos a través de diversas modalidades.

Esta modalidades son: incubación presencial de los 150 mil a los 500 mil pesos; incubación en línea de los 50 mil a los 150 mil; crédito crecer de los 150 mil a 300 mil pesos y el crédito Pyme que va de 300 mil a 2 millones y medio de pesos, divulgó.

Comentó que con este financiamiento se podrán impulsar una gran variedad de proyectos, “encajan bastantes actividades que están dentro de la región, siempre y cuando tengan factibilidad. Estaremos al pendiente de darle seguimiento a la incubación de los mismos”.

En su turno, Reyes Jiménez exclamó, “la tendencia mundial y nacional en cuanto al empleo va a ser limitada. Por ello es importante aprovechar la oportunidad de poder acceder a estos financiamientos, cada día se fusionan corporativos, empresas grandes, que lo que hacen es reducir personal, se quedan con los puntos de venta y esto provoca que el empleo cada día disminuya”.

Añadió que de igual forma el índice demográfico sigue creciendo, “ante este panorama, los grandes empresarios, personas que mueven la economía en el mundo, empezaron a visualizar el emprendedurismo como la mejor opción para el desarrollo económico. Afortunadamente nuestros gobiernos están apoyando a los emprendedores”.

Recordó que hace ocho años la UNIVA participo para crear una incubadora de empresa, “de 23 incubadoras prospectos del estado que nos capacitamos en Morelia, solamente 7 fungimos como tal, nuestra institución cuenta con una. Además se han multiplicado las formas, también la tenemos en línea”.

Indicó que por octava ocasión, el pasado 26 de agosto la UNIVA recibió el reconocimiento a nivel nacional por su incubadora de empresas, como u medio para que los jóvenes puedan acceder a recursos para proyectos que sean generadores de empleos.

“El mundo es del emprendedor, de la gente que crea su propio negocio, que genere autoempleo y empleo. No es fácil emprender un negocio, para lograrlo no se debe desistir”, sostuvo el directivo.

Al respecto Campos Huirache añadió, “en la región tenemos bastantes beneficios. Estamos en una región muy prospera, pero lo que nos hace falta es ser emprendedores y aprovechar este tipo de programas”.

Lamentó, “cuando analizamos los temas presupuestales del estado quisiéramos resolver todo, pero la situación económica no es muy alentadora. Por lo que reconozco que haya jóvenes interesados en buscar los financiamientos para emprender sus proyectos y salir adelante”.

“Qué importante es no esperar a que nos lleguen a decir que te hace falta, sino tener esa iniciativa como jóvenes de acercarse a sus representantes políticos. Eso nos obliga a buscar la manera de acercarles soluciones”, concluyó.



Numeraria

12 de septiembre desde el congreso rendirán su informe grupal su equipo parlamentario

15 de septiembre culmina el primer periodo legislativo