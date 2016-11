Adriana Campos entregó cemento al Club Rotarios

-Servirá para ayudar mejorar condiciones de reos en CERESO

Comunicado, Zamora

Para que los internos del Centro de Readaptación Social (CERESO) de Zamora cuenten con mejores instalaciones que les permitan una rehabilitación social integral, la diputada local Adriana Campos Huirache facilitó 30 toneladas de cemento a los miembros del Club Rotarios Zamora Industrial, para que el material sirva la adecuación de una cancha de futbol.

En sesión de la agrupación fueron entregadas de manera simbólica las toneladas que serán canalizadas para la cancha deportiva del centro penitenciario de Zamora, con ello se apoya a que tengan instalaciones más dignas pues es parte fundamental para la reinserción de los reos, sostuvo Carlos Ponce presidente del Club Rotario.

El rotario agradeció a la diputada local Adriana Campos que día a día busca poder acercar mayores beneficios para los michoacanos en general y de su distrito electoral en particular, pues es una donación importante, 30 toneladas de cemento, al tiempo de felicitarla por su trabajo y compromiso por los sectores más vulnerables.

En tanto, la diputada sostuvo que este es un noble proyecto en el cual le agradó participar, aunque al principio no contaba con el material se dio a la tarea de buscarlo, pues este es el primero que se va a en entregar y es para el Club Rotario, la segunda donación será en Chavinda, pero la causa donde los rotarios trabajan es noble.

“No nos queda más que sumarnos a estas causas, por eso los felicito, pues a veces quisiera uno cuando está del otro lado, encontrarse con gente organizada que realmente diga yo quiero hacer esto pero estoy dispuesto a dar esto, y cada vez es más complicado poder encontrar a gente que está dispuesta a trabajar en equipo, por ello tienen mi reconocimiento, por dedicar el tiempo de su vida a estas actividades y no todos están dispuestos hacerlo para poder concretar los proyectos”, resaltó.

Dijo que lo importante no es que el CERESO esté o no en su distrito, pues los internos son seres humanos y como tal se debe de trabajar en buscar ofrecerles una mejora calidad de vida. (hui).