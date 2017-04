Adquieren excavadora de largo alcance para trabajos de desazolve

-Maquinaria costó 4 mdp, permitirá facilitar labores de limpieza en drenes y canales

-Será puesta a disposición para hacer labores preventivas en afluentes

Oscar De La Rosa, Zamora

Por medio de la adquisición de una excavadora de largo alcance serán facilitadas las labores de limpieza en drenes y canales durante la temporada de calor. La maquinaria fue adquirida por el Módulo de Riego No. 2 con una inversión de 4 millones de pesos.

María de Jesús Padilla Martínez, gerente del Módulo de Riego No. 2, informó que la maquinaria fue obtenida por el programa Modernización, Rehabilitación y Equipamiento de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con el propósito de que sea usada para las labores de prevención que permitan darle un desfogue importante al agua que corre en los afluentes que rodean al municipio.

Aseguró que los beneficios principales de la maquinaria será la facilidad de desazolve en zonas de drenes y canales que son amplias, como es el caso del DREN A, donde se requiere un largo alcance con la maquinaria para ahorrar tiempo y trabajo.

“En próximos días serán efectuados unos cursos de capacitación. El objetivo es tener preparado al personal para que pueda operar la máquina, ya que es la primera en su tipo que existe en el módulo de riego”, explicó.

Comentó que también están por hacer la firma de un convenio que permita fortalecer el trabajo de los drenes y canales que atraviesan esta localidad, previo a la temporada de lluvias. La intención es que la población no se vea afectada por inundaciones, principalmente en zonas bajas donde llegan a presentarse ese tipo de hechos.

Concluyó al decir que la aportación del Módulo de Riego No. 2 podría ser únicamente del 25 por ciento con relación al costo de la maquinaria, ya que CONAGUA destina el 50 por ciento, pero están en proceso de gestión ante el Gobierno del Estado para que ellos sean los encargados de invertir el 25 por ciento restante.

Numeraria

-1 mdp pretende destinar Módulo de Riego para maquinaria