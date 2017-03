Acusan al Ayuntamiento de usar programas con fin político

-Aparecen en redes sociales como acciones cumplidas por el PRI

-Regidora Tere Mora pidió explicación sin tener éxito ante el Ayuntamiento

-También resaltan opacidad en información de padrones para apoyos de vivienda



Oscar De La Rosa, Zamora

Fue señalado el uso de programas municipales como estandarte político para favorecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI), debido a que en últimas fechas han sido señaladas las acciones hechas por el Ayuntamiento como un logro de ese instituto político.

La regidora del Partido del Trabajo (PT) cuestionó a los concejales del Ayuntamiento, en el marco de una sesión ordinaria de Cabildo, por qué permiten ese tipo de actos cuando se supone que se deben conducir libres de partidismos, al ser programas establecidos por el Gobierno Federal que siempre ha solicitado mantener al margen de esos tintes la promoción.

“Podemos poner el ejemplo de programas como la entrega de despensas que ha sido publicitada como un logro del comité municipal del PRI, cuando se supone que el Ayuntamiento se debe mantener ajeno a esas situaciones. El único estandarte que nos debe interesar es de la población en común, ya que son ellos quienes nos pagan y nos exigen resultados”, subrayó.

El reclamo de la regidora no fructificó durante la sesión de Cabildo. El alcalde José Carlos Lugo Godínez u otro miembro del Ayuntamiento, nunca respondió a los actos cometidos, por lo que la concejal dijo que le darán seguimiento puntual a esos procederes porque no se puede hacer mal uso de los programas que son públicos.

“Pareciera que son programas que nada más son utilizados por el PRI para favorecer su imagen ante la población; sin embargo, hay instancias que pueden sancionar a quienes llevan a cabo esos actos porque aún no inician siquiera tiempos electorales y comienzan a jugar con la conciencia de las personas”, dijo.

En ese tenor, también hizo la observación de por qué no se dio a conocer el padrón de beneficiarios de los programas de vivienda para la construcción de diferentes espacios a través de recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), ya que no se notificó de la falta de ejercicio de 2016, ni se ha dado a conocer quienes conforman el listado para el año 2017.

La regidora del PAN, Patricia Hernández Cruz, respaldó el cuestionamiento de la regidora al asegurar que no se brindó la información respectiva de los programas, de manera que ni siquiera tienen a la mano los requisitos para que se pueda incluir en las vertientes a las personas que llegan a solicitar auxilio por medio de sus oficinas de trabajo.

Finalmente, Teresa Mora insistió en la necesidad de que los regidores reciban de manera oportuna la información con relación a la operatividad de los programas municipales, pero principalmente, que no se haga mal uso de la información que se vierte con relación a las acciones de gobierno para favorecer a un partido político.



Numeraria

8:00 horas fue realizada la sesión de Cabildo