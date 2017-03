Acudirá comisión de abogados zamoranos a atender migrantes en riesgo de deportación

-Darán servicio gratuito para evitar que sean violentados sus derechos en redadas

-La intención es evitar ruptura de núcleos familiares

-Aseguran que uno de cada cuatro zamoranos no tiene estatus legal en Estados Unidos



Oscar De La Rosa, Zamora

Una comisión conformada por abogados zamoranos acudirá a los Estados Unidos para brindar asesoría y servicios gratuitos a los migrantes que se encuentran en riesgo de deportación. La intención es evitar que sean violentados sus derechos ante posibles redadas que se puedan generar en el vecino país del norte por las políticas del gobierno de Donald Trump.

“No queremos la ruptura de núcleos familiares en la comunidad porque existen ese tipo de riesgos, principalmente, para quienes tienen hijos menores de edad y no cuentan con la documentación que los acredite como ciudadanos o residentes legales; son muchos supuestos que requieren de acciones concretas de parte de nosotros”, puntualizó Marcos Antonio Arizaga Sánchez, regidor de atención al migrante, en el marco de la conferencia Conoce Tus Derechos.

Indicó que los abogados tendrán el respaldo de diferentes dependencias estatales, federales y de la Regiduría de Atención al Migrante para hacer esa labor porque harán un frente común para atender a los paisanos que se encuentran en una situación de riesgo.

Aseguró que también atenderán a los paisanos que por alguna razón han sido deportados a través de la aplicación de programas federales, ya que el riesgo de eventual regreso de los migrantes siempre estará latente porque son políticas que se han aplicado a lo largo de varios años.

La comisión de abogados trabajará en los Estados de California y Arkansas, del vecino país del norte, ya que son los principales destinos de los migrantes zamoranos. El objetivo es que a través de los clubes establecidos puedan ser atendidos los paisanos.

Mencionó que por cada 4 zamoranos que están en forma ilegal en los Estados Unidos hay uno que no cuenta con papeles para residir de manera regular en el país, por lo que consideró que también no es una situación drástica en la que se encuentran los paisanos del municipio en aquel país.

“Hoy damos el inicio, a pesar de las limitaciones presupuestales para que nuestra gente sea atendida de una manera efectiva y que principalmente se apueste a que tengan un trato digno que no vaya en contra de su forma de vida, pero principalmente en lo que respecta a su núcleo familiar”, finalizó.



Numeraria

2 4 de los Estados Unidos visitarán los abogados