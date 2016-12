Actuar con responsabilidad en gasto público, herramienta para evitar crisis en Ayuntamiento

-Consideró alcalde ante crisis para gobiernos municipales por recortes presupuestales

-Aseguró que buscarán hacer obras con creatividad en el manejo de recursos

-Lo que obtengamos en gestiones será ganancia para municipio: Arturo Hernández

Oscar De La Rosa, Tangancícuaro

“Actuar con responsabilidad en el gasto público, será una herramienta principal para evitar crisis en el Ayuntamiento. Vienen recortes presupuestales que limitarán la actuación de los gobiernos municipales, pero estamos asesorados y preparados para que las afectaciones sean mínimas en este municipio”, puntualizó Arturo Hernández Vázquez, presidente municipal.

Comentó que buscarán hacer obras con creatividad en el manejo de los recursos municipales, debido a que la intención es evitar gastos excesivos y generar economías que permitan atender múltiples necesidades que tiene el municipio en materia de servicios públicos, aplicación de programas sociales y atención a otras carencias de la población.

“Lo que obtengamos en gestiones de recursos para el próximo año será una ganancia importante para el municipio. No es caer en un estado de especulación, antes de los resultados de las primeras acciones, pero si es actuar con responsabilidad para evitar cualquier sorpresa en ese sentido”, subrayó.

Indicó que una de las acciones emprendidas por el Ayuntamiento para evitar endeudamientos es el hecho de que los funcionarios de primer nivel como regidores, directores y subdirectores, no tengan servicio médico contratado. A ello se suma el hecho de que no percibirán aguinaldo hasta que no haya condiciones propicias para la erogación de recursos.

“No hay contrataciones de empleados por gusto o capricho de una persona. Un buscador ingresa al Ayuntamiento a menos que sus servicios sean necesarios para el área financiera o de obras públicas. Nos permitirá tener un buen cierre de año en materia económica”, dijo.

Finalizó al decir que el Ayuntamiento quedará libre de endeudamiento de cara al cierre de este año y dijo que procurarán mantener la misma tendencia para lo que resta de la administración municipal. El objetivo es garantizar que haya recursos para las diferentes necesidades de los habitantes del municipio.

Numeraria

-85 mdp de obra pública ejercerá Ayuntamiento en este año