Actualizarán padrón de propietarios de gavetas en Panteón Municipal

-Detectarán casos de difuntos abandonados por sus familiares

-Estiman hay quienes deben más de 5 años de refrendo

-Objetivo es ocupar lugares por quienes si estén en condiciones de pagar por ellos

Oscar De La Rosa, Zamora

Será actualizado el padrón de propietarios de las gavetas que hay en el Panteón Municipal con el propósito de detectar los casos de los difuntos que han sido abandonados por sus familiares, ya que la intención es que se pongan al corriente con el pago de refrendo para seguir con la prestación de servicios.

“Estimamos que hay un promedio de 4 mil espacios en el cementerio; sin embargo existen personas que son propietarias de 2 o hasta 3 espacios en el lugar. Lamentablemente no todos están al corriente con los pagos respectivos y buscamos que se pueda regularizar la situación, porque finalmente son recursos que dejan de ingresar al camposanto”, informó Mónica Guadalupe Vega Sánchez, administradora del panteón municipal.

Comentó que hay casos en donde se deben hasta más de 5 años de refrendo. El estado de las tumbas es deplorable, derivado de que las lápidas se encuentran prácticamente destrozadas, en otros no se alcanza a identificar la identidad de los restos, lo cual complica poder ubicarlas para cuestiones administrativas o de visita de familiares.

“Cuando hayamos concluido esos trabajos, estaremos en condiciones de hacer los requerimientos de pago respectivos. Los lugares deben ser ocupados por quienes si estén en condiciones de pagar una cuota anual de refrendo o en su defecto la perpetuidad, porque la realidad es la única forma de obtener un espacio en el cementerio”, dijo.

Aseguró que la única medida que han aplicado hasta el momento para quienes no pagan refrendo es negarles los servicios de inhumación en aquellos casos donde tienen proyectado hacer una sepultura.

“Es la única forma en que muchos de los morosos se acercan a pagar; pero la mayor parte del tiempo se les olvida el compromiso que deben tener con su pago de refrendo. Los recursos que aportan se destinan en hacer las mejoras respectivas en el panteón municipal”, subrayó.

Finalmente agregó que está calculado un 18 por ciento de morosidad en el pago de refrendo en el camposanto, lo cual representa un promedio de 750 espacios que están en esa situación, lo cual complica que puedan ser mejorados.

Numeraria

-1930 fue construido el panteón municipal