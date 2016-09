Actualizan a Oficiales del Registro Civil para minimizar errores

Sábado , 10 de septiembre de 2016

-Matrimonios del mismo sexo y uniones no permitidas a menores de edad, temas principales

-Acudieron más de 50 servidores públicos que laboran en dependencia estatal

-También pretenden mejorar atención a usuarios de otros trámites



Oscar De La Rosa, Zamora

Fueron actualizados los Oficiales del Registro Civil con el propósito de evitar errores en el servicio a la población. Matrimonios del mismo sexo y uniones no permitidas en menores de edad fueron los temas principales de la instrucción, derivado de las recientes reformas efectuadas al Código Familiar.

En el caso de los matrimonios del mismo sexo, la intención es conocer los derechos y obligaciones que tendrán los contrayentes, ya que las leyes serán aplicadas para garantizar un equilibrio y una relación cordial entre ellos para que no haya malentendidos.

Las uniones entre menores de edad quedaron estrictamente prohibidas a partir de las modificaciones al Código Familiar, debido a que se considera que no tienen la madurez emocional y afectiva suficiente para que puedan desempeñar su papel en un núcleo familiar.

A la capacitación desarrollada en las instalaciones del Centro Regional de las Artes de Michoacán (CRAM) acudieron 60 oficiales de la región Lerma – Chapala que laboran en la dependencia estatal. El compromiso es que también puedan hacer eficiente el servicio que prestan a los usuarios que diariamente acuden a realizar trámites relacionados con actas de nacimiento, defunción, enlaces civiles, registros, adopciones y divorcios.

“Para el caso de Zamora será una constante la instrucción en este tipo de temas. Buscamos posicionarnos como uno de las mejores oficialías en la Entidad; trabajaremos de la mano con personal que labora en las oficinas para lograr las metas planteadas para que los beneficios lleguen directamente a los ciudadanos”, puntualizó Blanca Arriaga Marín, oficial del registro civil.

Comentó que también existe una obligación de los funcionarios de tener un trato humano y cordial con los usuarios, debido a que es una forma de tener un mayor control sobre los trámites que son realizados en forma diaria, pese a que las cajas de atención se encuentren abarrotadas por diferentes causas.

Finalmente dijo que por el momento no habrá ningún cambio significativo en los formatos que se utilizan para actas de nacimiento o de cualquier otro tipo, por lo que no existe la posibilidad de que haya cambios radicales en la forma de prestar el servicio.



Numeraria

10 personas del Registro Civil de Zamora acudieron a la capacitación