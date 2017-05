Actas de nacimiento ya solo tendrán 6 meses de vigencia

-Población deberá solicitarlas al menos 2 veces por año

-Registro Civil se justifica en exigencia de varias empresas a recibir documentos actualizados

-Prevén aumento de 30 por ciento en servicios tras nueva disposición estatal



Oscar De La Rosa, Zamora

Las actas de nacimiento, matrimonio y defunción ya solo tendrán 6 meses de vigencia, por lo que la población tendrá que hacer la actualización de los documentos al menos 2 veces por año, para evitar tener problemas con la realización de diferentes trámite que convengan a sus intereses personales, donde se requiere de ese tipo de papeles.

El costo de las actas de nacimiento y defunción es de 120 pesos; la de matrimonio tiene un tarifa de 255 pesos; las de adopción, reconocimiento de hijos, divorcio e interpretación de sentencias cuestan 95 pesos, de acuerdo a las tarifas actuales que tiene la dependencia estatal.

“Recibimos la notificación de la Dirección Estatal del Registro Civil para hacerla del conocimiento a la población que viene a tramitar los documentos mencionados a las cajas del espacio que operamos, así que no dudamos que incremente la demanda de servicios a partir de esta disposición”, puntualizó Blanca Arriaga Marín, oficial mayor de la dependencia.

Comentó que a partir del anuncio del Registro Civil sobre la vigencia, prevén un aumento de 30 por ciento sobre el trámite de actas de nacimiento. Actualmente otorgan un promedio de 300 documentos de manera diaria a las personas que acuden a la oficina.

“El acta que soliciten tendrá una fecha en la que fue otorgada a la población, lo cual será básico para que en el momento de que acudan a tramitar alguna otra cosa a una dependencia o institución bancaria, se fijen antes de evitar que el servicio sea negado o no tengan una respuesta satisfactoria”, dijo.

Mencionó que generalmente las personas tardan un promedio de 1 año para volver a solicitar el trámite de las actas de nacimiento en la actualidad. El cambio en la vigencia provocará que visiten con mayor frecuencia las oficinas.

“No es una cuestión de llenarnos los bolsillos de recursos de la población, es simplemente atender a una exigencia de diferentes empresas e instituciones y que de esa manera no tengan ningún problema al momento de autentificar su identidad”, concluyó.



Numeraria

300 actas entregan diariamente en Registro Civil