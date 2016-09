Acción juvenil invita a jóvenes para participar en la Primer Expo Feria Juvenil Emprende 2016

Sábado , 10 de septiembre de 2016

-Busca ser plataforma para que los empresarios den a conocer sus productos, servicios o talentos

-Los interesados tienen hasta el 11 de Septiembre para registrarse

Elena Rojas, Zamora

El próximo domingo 18 de septiembre a partir de las 4 de la tarde se llevará a cabo en la Calzada Zamora –Jacona la primera Expo Feria Juvenil Emprende 2016, con el objetivo de impulsar a los jóvenes emprendedores de esta región, Informó Susana Olvera Estrada, secretaria de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional (PAN).

Este evento busca ser una plataforma en la que los jóvenes emprendedores se posicionen en el mercado mediante su exposición y venta de productos, actividades, música, muestras artesanales, entre muchos otros rubros. “Por lo que esta Expo representará un espacio para impulsar a nuestros jóvenes empresarios”, dijo.

Indicó que hasta el momento se han inscrito poco más de 30 jóvenes talentosos que cuentan con micros y medianas empresas tanto de productos como servicios que van desde academias de baile, cantantes, imitadores, artesanos, fotógrafos, diseñadores gráficos, diseñadores de modas, comerciantes de ropa urbana, dulces artesanales, gastronomía, etc.

No obstante, esperan la participación de más de 200 jóvenes de los municipios de La Piedad, Zamora, Jacona, Tangancícuaro, Chilchota, por mencionar algunos. Además de la asistencia de familias quienes puedan apoyar consumiendo algún producto o haciendo uso de algún servicio.

Por lo que dijo que los jóvenes empresarios interesados en participar tienen hasta el 11 de Septiembre para registrarse mediante las redes sociales, “nos encontraran como Acción Juvenil Zamora, o bien, comunicarse a los teléfonos 5155550 y 4435045517. De igual manera invitamos a empresarios o profesionistas a que nos apoyen con patrocinios”.

Dijo, “todos debemos hacer conciencia que en nuestra región hay muchos jóvenes con talento, con muy buenas ideas, pero lamentablemente en ocasiones el sector juvenil no es apoyado debido a la falta de experiencia o por cuestiones económicas. Por ello generarles los espacios para que ellos mismos den a conocer sus propuestas es un gran paso”.

“La intención de este evento es que los jóvenes puedan empoderarse más, que se comiencen a abrir este tipo de espacios. Por lo que si tenemos buena respuesta lo estaremos realizando de manera semestral o anual “.

Añadió, “también contaremos con la presencia del Instituto de Capacitación para el Trabajo en Michoacán (ICATMI) que ofrecerá certificación en diversos rubros para los jóvenes empresarios, de esa manera puedan contar con mejor curriculum y tener mayor confiablidad en sus proyectos”.



Señaló que el PAN a nivel nacional siempre se ha preocupado por impulsar el sector juvenil, “nos apoyan mediante becas, postgrados y capacitaciones para formar líderes juveniles bien preparados que apuesten al emprendedurismo”, concluyó.



Numeraria



200 o más jóvenes emprendedores esperan para evento