Abrirán ventanillas para solicitudes del seguro agrícola campesino

Martes , 6 de septiembre de 2016

–Del 12 al 23 de septiembre

-La póliza por familia de jornalero es de 25 mil pesos



Elena Rojas, Zamora

Del 12 al 23 de septiembre se abrirán las ventanillas de captura de solicitudes para el programa “fondo de protección y vida campesina 2016”, mejor conocido como seguro de vida campesino, enfocado tanto a productores como a jornaleros, principalmente a estos últimos, informó Saúl Luviano Montalbo, delegado de la Secretaria de Desarrollo Rural y Agroalimentario (SEDRUA) de la región Lerma- Chapala.

Los beneficiarios recibirán una póliza por 25 ml pesos, de forma totalmente gratuita, la que podrá ser cobrada por sus familiares, en caso de que el jornalero asegurado fallezca por accidente, enfermedad o por cualquier otra circunstancia que le haga perder la vida, se encuentre o no dentro de su jornada y espacio laboral.

Los interesados en afiliarse deben presentarse durante los días ya citados a las oficinas de la SEDRUA, ubicadas en Hidalgo No 94, frente a la iglesia del Calvario en el centro de esta ciudad, o bien, acudir a cualquiera de las 11 ventanillas instaladas en esta delegación las cuales se encuentran ubicadas estratégicamente en los municipios de Sahuayo, Venustiano Carranza, Marcos Castellanos, Santiago Tangamandapio, Jacona, Villamar y Chavinda, por mencionar algunos.

Los jornaleros que deseen afiliarse deben presentar la constancia de condición laboral firmada por una autoridad local, ya sea el encargado del orden, el comisariado, el jefe de tenencia o el síndico municipal. Además debe presentar su INE, CURP y comprobante de domicilio de él y de quien vaya a dejar como beneficiario.

Y los productores deberán anexar el documento de su parcela o contrato de arrendamiento que lo acrediten como productor, “para poder cobrar el seguro, la familia debe presentar el acta de defunción del beneficiario y su póliza. Y podrá recibir el recurso en menos de tres días”, explicó.

“Nuestros trabajadores del campo se esfuerzan mucho y ganan muy poco, ganan 200 pesos al día, un mil 200 a la semana. De ahí pagan su trasporte, alimentación, servicios, renta, etc. Cuando fallece este jefe (a) de familia, sus familiares tienen dos preocupaciones: cómo sepultarlo y cómo subsistir ante el desequilibrio económico y emocional”.

“Por tanto este recurso ayuda a subsanar los gastos funerarios y seguramente les va a sobrar para pasarla un mes tranquilos, en lo que transcurre la pena y deciden continuar su vida normal”, indicó.

Subrayó que para esta región Lerma- Chapala, que abarca 17 municipios, la meta es colocar 2 mil pólizas. No obstante, admitió que en esta región se generan miles de jornales, por ser una zona prospera, debido a la gran calidad de sus tierras fértiles.

“Por ejemplo, Tangancícuaro es nuestro mayor productor de papa en el país, con más de 5 mil hectáreas de este tubérculo; en la región producimos más de 90 mil hectáreas de berries; más de 60 mil hectáreas de maíz y otros granos y más de 30 mil hectáreas de hortalizas en toda las región”, finalizó.



Numeraria

1 póliza de vida

50 mil pesos monto asegurado

600 pesos cuesta

2 años durara la póliza que ofrece la SEDRUA.