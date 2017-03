Abigeato, costo de leche e insumos llevan a crisis al sector ganadero

-Ahora aparecen destazados los becerros



Elena Rojas, Zamora

El sector ganadero se encuentra en una situación crítica derivada de abigeato, costo de la leche e insumos, lamentó Arnulfo Guzmán Aboyte, representante de la Asociación de ganaderos del municipio de Zamora.

Y es que dijo, el precio de la leche se encuentra por los suelos, pues desde hace ya tiempo en las cremerías y lecherías no les dan un precio justo, “nos pagan una miseria por nuestro producto, nos están pagando el litro a 5 pesos con 20 centavos, mientras que ellos la venden a más de 12 pesos o la utilizan para hacer quesos, por lo que finalmente ellos salen ganando y nosotros no”.

Indicó que ante esta situación se están viendo afectados 400 ganaderos que pertenecen a esta asociación, toda vez que lejos de ganar, están perdiendo pues aunado al bajo costo de la leche, los insumos para mantener a las vacas están sumamente elevados, “el bulto para engorda de vaca lechera nos sale en 230 pesos. Sale caro mantener una vaca”.

Y por si fuera poco, dijo que en los últimos años se ha agudizado el abigeato sobre todo en las rancherías de la periferia del municipio de Zamora. Lamentó que los delincuentes no se conforman con desaparecer al animal, sino que ahora ya llevan una moto sierra y destazan al becerro.

“Se están llevando las piernas de los toretes y las partes de este animal que tienen más carne. Estos animales llegan a costar alrededor de 16 mil pesos dependiendo la raza, el peso y la masa corporal. Por lo que esta situación representa un fuerte golpe en la economía de los ganaderos”.

Añadió que ya se han presentado en esta asociación algunos ganaderos de La Ladera y del Ojo de Agua a reportarnos esta situación. Muchos han sufrido de abigeato, pero son pocos los que reportan a esta asociación”.

Comentó que los afectados no se han atrevido a denunciar tanto por miedo y por falta de credibilidad hacia las instituciones que garantizan seguridad, “nada nos da resultado, quieren que uno lleve testigos y de donde los agarramos”.

Finalmente dijo, “la situación para los ganaderos estás muy complicada y lamentablemente no hay apoyos por parte de los tres órdenes de gobierno. Incluso estamos presionando al ayuntamiento para que nos apoye con unos tejabanes”.



Numeraria

5 pesos con 20 centavos pagan las cremerías a los ganaderos por litro de leche