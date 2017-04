“A toda máquina” es una realidad en Ixtlán

-Alcalde entregó tractor agrícola y sembradora neumática a productores

-Labor de gestión tuvo eco con Gobernador de Michoacán

Comunicado, El Salitre, municipio de Ixtlán

El presidente municipal, Ángel Rafael Macías Mora, llevó a cabo la entrega de un tractor agrícola y una sembradora neumática de precisión a agricultores de la comunidad del Salitre, con un valor de casi 1.5 millones de pesos.

En su mensaje, Macías Mora señaló que fueron siete años de una constante búsqueda para poder lograrlo, donde incluso se desanimaron para poder conseguirlo, pero al final se logró este importante apoyo para los productores del campo de la comunidad del Salitre.

Dijo que esto es producto de la unión y confianza de los ciudadanos con la dirección de desarrollo urbano municipal, así como el apoyo decidido del Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a través de su programa estrella “A toda Máquina”, con lo que se entrega un subsidio para que los productores puedan adquirir esta clase de equipos automotores.

“Qué se sepa que estamos trabajando este proyecto, luego en una semana probablemente vendremos con ustedes para realizar otro, y seguimos en la gestión para poder continuar acercando más beneficios para El Salitre y todo Ixtlán”.

El edil dijo que no fue fácil lograrlo, muestra de ello fue que desde hace siete años se buscó este apoyo, donde se llenaron formularios, con una y otra dependencia, después el desánimo de los productores, y por ultimo con la empresa que iba a proporcionar el crédito, la cual subió el costo más de 100 mil pesos, pero gracias a les gestiones pertinentes esto es ahora toda una realidad.

En tanto, Saúl Luviano Montalva, delegado de la SEDRUA de la región Lerma-Chapala, comentó que este trabajo no fue fácil, pero gracias a la gestiones se pudo hacer posible la entrega, donde tuvieron que cambiar de proveedor para poder lograrlo, por lo que continuarán las gestiones en busca de poder aterrizar más acciones en favor del campo ixtlanense.

Por su parte Refugio Torres, el propietario del tractor, sostuvo que está muy agradecido con el presidente municipal porque desde el inicio comenzó en este trayecto, aun cuando no era alcalde, pero siempre comprometido con la gente de la ciudad, nos apoyaba y ahora con su cargo ha tenido la oportunidad de poder ayudar a más personas, él y todo su equipo de trabajo, quien dijo que este equipo es para él y para ellos también, para que puedan sacar adelante sus cosechas.

El tractor TS6. 120 4WD motor de 118hp turbo interenfriador fue entregado a Refugio Torres con un costo de 957 mil pesos, mientras que la sembradora es para la productora Esperanza Zaragoza Ávalos con un valor de 286 mil pesos, con un valor total de 1 millón 413 mil pesos, entre ambos recibieron un subsidio de 528 mil pesos. (ixt)