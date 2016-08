A partir de hoy aumentarán 300 pesos las placas y habrá multas para morosos

Jueves , 1 de septiembre de 2016

-Se acabó el periodo ordinario de cubrir trámite y refrendo vehicular

-Cuerpos de tránsito están listos para aplicar sanciones a quienes no actualizaron láminas

-El objetivo comprometerlos a regularizar el estado de la unidad

Oscar De La Rosa, Zamora

A partir de hoy aumentarán 300 pesos los costos de las placas. Quienes no hicieron el canje a tiempo tendrán que cubrir mil 755 pesos por las láminas, sumado a una multa correspondiente por no haber hecho el trámite en el tiempo establecido.

Los cuerpos de tránsito que operan en el Estado están listos para aplicar las multas correspondientes a quienes no actualizaron las láminas. La intención es comprometer a los propietarios de las unidades a que busquen regularizar las unidades. No habrá una prórroga en el pago de refrendo vehicular o canje de placas.

Las filas en la Administración de Rentas fueron considerables entre ayer y antier; los contribuyentes abarrotaron las cajas para cumplir con la disposición estatal y evitar las sanciones económicas que serán aplicadas tras agotarse el periodo de promociones.

“La medida no pretende hostigar a los contribuyentes, por el contrario, hubo un tiempo considerable para que hicieran el pago de ambos trámites. Las cajas se mantendrán disponibles para quienes deseen cumplir con la regularización”, puntualizó Israel Peña Cárdenas, administrador de rentas.

Comentó que no hay un conteo final definido sobre la totalidad de unidades que se encuentran en estado de morosidad; harán un corte para definir los porcentajes, entre autos y motocicletas, para iniciar con el proceso de requerimientos de pago.

“Es importante mencionar que las multas son aplicadas conforme al valor de la unidad vehicular. Son acumulativas, mientras el propietario no pase a cubrir con el proceso de regularización; cada requerimiento de pago enviado también tendrá un costo para quienes no se pusieron al corriente”, explicó.

Aseguró que habrá una extensión en el periodo para recoger las placas en el caso de los propietarios de vehículos que cumplieron con el pago de refrendo 2015 y 2016, así como para quienes cuentan con autos de procedencia extranjera que aún no tienen su validación. Tendrán de plazo hasta el mes de diciembre para consumar el intercambio.

Finalmente dijo que si por alguna razón los contribuyentes tienen dificultades económicas para regularizarse, pueden acercarse a la Administración de Rentas para llegar a un convenio de pago, debido a que la intención es que no se les carguen más multas y recargos por omisión de la contribución.

Numeraria

-8 meses duró el periodo ordinario para pago de refrendo y placas

-1 477 pesos costó el canje para quienes se rezagaron en refrendo