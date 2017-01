A la mitad reducen empleo en sector de venta de mariscos

-Negocios se convierten prácticamente en operación familiar

-Precio de productos podría subir hasta 20 pesos para periodo de cuaresma

-Sector se encuentra en crisis económica por falta de ingresos



Oscar De La Rosa, Zamora

Fue reducido a más del 50 por ciento el empleo que se genera en el sector de la venta de pescados y mariscos en el Mercado Hidalgo. Los negocios se han convertido prácticamente en una operación familiar derivado de que los propietarios de los locales no cuentan con los recursos suficientes para pagar nómina y pago de servicios.

Los productos podrían sufrir un incremento de hasta 15 por ciento para el mes de febrero, derivado de factores como el alza en el combustible, inflación del dólar y subida en los precios de los productos de la canasta básica, informó Uriel Bucio Vázquez, secretario general de la unión de locatarios de pescados y mariscos.

El precio de los productos podría sufrir un incremento de hasta 20 pesos con relación al periodo de cuaresma. El kilo de pescado como la carpa actualmente se encuentra en 81 pesos, mientras que el precio del kilo de camarón oscila en los 180 pesos, de acuerdo a un monitoreo efectuado por EL INDEPENDIENTE.

Comentó que hay otro problema al que se enfrentan los comerciantes dedicados a la venta de mariscos como es la escasez de productos derivados de agua dulce como la carpa, bagre y ranas, derivado de la creciente contaminación de afluentes.

“El problema es que no hay una regularización sobre la cantidad de descargas de aguas residuales que se generan a partir de los asentamientos urbanos. Ocasionan una contaminación importante de los productos y no pueden ser ofrecidos en esas condiciones a las personas que consumen lo que ofrecemos”, dijo.

Aseguró que el sector de locatarios se encuentra inmerso en una crisis económica por la falta de ingresos en los negocios. Actualmente las ventas se encuentran caídas hasta en un 60 por ciento, debido a que las personas optan por consumir otras opciones distintas.

Finalmente dijo que para el periodo de cuaresma estiman un incremento de hasta 50 por ciento en la cantidad de ventas. Los recursos permitirán que por lo menos puedan hacer frente durante los próximos meses a la crisis económica que se ha generalizado por el aumento de insumos.



Numeraria

81 pesos cuesta el kilo de carpa

180 pesos costo del kilo de camarón