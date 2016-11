A la baja presencia de mosquito transmisor de dengue

-Bajas temperaturas provocan hibernación, más no extinción

-Exhortan a familias a no dejar congelada limpieza de lotes baldíos y patios

Oscar De La Rosa, Zamora

Un total de 60 por ciento disminuyó la presencia del mosquito transmisor de dengue en colonias y comunidades, de acuerdo a los resultados arrojados por las ovitrampas colocadas en diferentes viviendas. Las bajas temperaturas contribuyeron para controlar la población del insecto, con base en estudios realizados por las brigadas de vectores.

“El descenso de temperatura contribuye a que el mosquito hiberne, mas no a una extinción masiva como muchas personas pueden pensar al respecto. Las familias deben trabajar para no dejar congelada la limpieza de lotes baldíos y patios”, puntualizó Alejandra Espinoza Aguilera, regidora de salud.

Comentó que el periodo de invierno es propicio para erradicar los criaderos del mosquito transmisor, debido a que las larvas pueden sobrevivir, aún sin agua limpia de por medio. Deben revisar a profundidad cualquier objeto de plástico que haya contenido agua para descartar cualquier posibilidad en ese sentido.

Aseguró que los miembros del Consejo Municipal de Salud continuarán con el trabajo en colonias y comunidades para convencer a la población de la importancia que tiene la continuidad en las acciones de descacharrización y limpieza en sus hogares para mantener en niveles bajos los riesgos de que se generen criaderos de dengue.

Indicó que durante el año lograron mantener abajo el índice de casos registrados de dengue, debido a la insistencia que hubo en diferentes colonias y comunidades en lo que respecta a jornadas de limpieza en donde comprometieron a los vecinos a participar con el reglamento municipal para trabajar en medidas preventivas para erradicar los mosquitos.

“Durante la temporada invernal daremos continuidad a los trabajos en el municipio. No podemos bajar la guardia en este momento porque es cuando tenemos la oportunidad de erradicar el insecto para que el año entrante sean menores los casos que se registren en esta localidad”, dijo.

Concluyó que continuarán con la inercia de trabajo para mantener las medidas preventivas como una capacidad de respuesta efectiva contra el dengue, por lo que la fumigación quedará asentada como último recurso contra la enfermedad, derivado de que su uso a la larga puede generar otro tipo de padecimientos físicos.



Numeraria

-3 meses durará la temporada de invierno