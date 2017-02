A la alza la solicitud de actas en el registro civil

-Oficialía de Jacona ya opera en una nueva dirección

Elena Rojas, Jacona

Durante estos dos primeros meses del año incrementó la solicitud de actas en el registro civil hasta en un 100 por ciento. Mientras que en el mes de Diciembre se solicitaban alrededor de 90 diarias, durante este primer bimestre se solicitan en promedio diario alrededor de 180, tanto de nacimiento, matrimonio y defunción, señaló Marco Antonio Navarro Nava, oficial del Registro Civil en este municipio.

Dijo que el mayor trabajo en expedición es en actas de nacimiento, toda vez que Febrero es el mes de las preinscripciones en las escuelas de nivel básico, y muchas personas aprovechan para hacer dicho trámite, “algunas son más prevenidas y no dejan todo para lo último, por lo que desde el mes de Diciembre ya teníamos largas filas”.

Recordó que recientemente esta oficialía del registro civil cambio de dirección. Anteriormente se encontraban en Constitución 18. Ahora están sobre la misma calle pero en el número 3 en la parte alta altos, esquina con la plaza principal.

“Este cambio obedeció a que el contrato del domicilio anterior era por un año y los renteros argumentaron que le harían una modificación al inmueble, toda vez que lo quieren para fines empresariales. Por tal motivo nos vimos en la necesidad de cambiar de oficina”, explicó el funcionario estatal.

Admitió que las nuevas instalaciones no están en condiciones óptimas, debido a que están un poco reducidos en espacio, aunado a que al estar en una parte alta genera dificultades para las personas de la tercera edad, “cuando nos percatamos que hay adultos mayores nosotros bajamos a atenderlos, para evitar que ellos tengan que subir escaleras al solicitar su trámite”.

Indicó que pese a que las instalaciones son más pequeñas no redujeron su plantilla de personal, “seguimos trabajando las 3 personas que estábamos en la oficina anterior: el que se dedica a expedir los registros de nacimiento, las inscripciones, defunciones y divorcios; la que expide las actas de nacimiento, defunción y matrimonio y su servidor que se encarga de celebrar los matrimonios”.

Señaló que pese a ser un mes en el que sube la demanda de servicios, estos se mantienen en el mismo precio para los usuarios, “el acta de nacimiento y de defunción tienen un costo de 120 pesos; el acta de matrimonio cuesta 255 pesos”.

Numeraria

9 am a 3 pm horario de atención