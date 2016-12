A la alza el empleo formal en esta región

-Aumentó número de patrones y trabajadores registrados al IMSS

Elena Rojas, Zamora

Se detonó el empleo formal en esta región que abarca 32 municipios. Este año incrementó el número de patrones y trabajadores registrados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), respecto al año anterior, señaló Carlos Ramírez Ramírez, subdelegado del IMSS en la región de Zamora.

Al cierre de Octubre se tiene un total de 8 mil 157 patrones; mientras que al cierre de Diciembre del 2015 eran 7 mil 763, lo que hace una diferencia de 394 patrones, por lo que se tuvo un crecimiento del 5 por ciento.

Añadió, “en cuanto a los trabajadores registrados ante el IMSS tenemos al cierre de Octubre del presente año 96 mil 84; mientras al cierre mes de Diciembre del 2015 eran 87 mil 454. Una diferencia de 8 mil 630, que significa casi el 10 por ciento”.

Aseguró que el mayor registro de patrones y trabajadores se registró sobre todo en el giro comercial y en el sector agrícola, “afortunadamente ha habido buena aceptación de este programa y están regularizando a los trabajadores”.

Indicó que la subdelegación implemento diversas estrategias para adherir a más patrones y trabajadores, “todas las visitas que se desarrollaron son de promoción, de invitación a los negocios para hacer el registro de sus trabajadores”.

Agregó, “aquel patrón que visitamos y le hacemos la promoción para que se registre, al ver su voluntad sobre la regularización de sus trabajadores, no le aplicamos ninguna multa. Simplemente le pedimos que se regularice registrándose al seguro social o registrando a los trabajadores omisos y que cumpla con sus registros ante el IMSS”.

Señaló que las empresas visitadas fueron de los municipios de Zamora, La Piedad, Sahuayo, Jiquilpan, Peribán, Los Reyes y Purépero, por mencionar algunos.

Subrayó que es la secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) la encargada de imponer las multas a los patrones que son omisos de registrar a sus trabajadores a la seguridad social. Sin embargo dijo que en esta región en las empresas visitadas existe la consciencia y la buena disposición de los patrones para dar de alta a sus trabajadores ante el IMSS.

Dijo que los patrones han atendido las sugerencias del IMSS, “al patrón le conviene en primera instancia porque se va a evitar la generación de multa, la cual equivale al 40 por ciento de lo que dejo de pagar al seguro social. Es decir, si tiene un trabajador omiso cuantificamos a cuanto equivalen las cuotas obrero-patronales que no ha pagado y de eso el 40 por ciento es el concepto de multa. Este año no tuvimos multas por ese concepto”, concluyó.

Numeraria

9 por ciento o más incremento el número de trabajadores con seguridad social, respecto al 2015