A balazos lesionan a un hombre en la Ferrocarril Poniente

+ El agresor se dio a la fuga a bordo de una camioneta de color guinda

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Zamora, Mich.- 26 de mayo de 2017.- La tarde de este viernes, un recolector de basura fue atacado a balazos por un desconocido que tras cometer el crimen huyo a bordo de una camioneta color guinda, tras la agresión el afectado fue hospitalizado, según se supo en la cobertura periodística.

Al respecto se conoció que cerca de las 15:10 horas de viernes, habitantes de la colonia Ferrocarril Poniente reportaron a los números de emergencia que sobre la calle Ferrocarril entre la colonia Netzahualcóyotl y La Libertad había un hombre baleado, por lo que al lugar se movilizaron agentes de la Policía Michoacán y socorristas de Rescate y Salvamento.

En medio de la calle de terracería estaba tirado Antonio Q., A., de 38 años de edad, vecino de la colonia Valencia Primera Sección, mismo que en primera instancia fue llevado al Hospital Regional, donde no fue recibido y fue ingresado al Hospital Santa María.

Durante el trabajo periodístico, una oficial que se identificó como Norma Ortega amenazó con detener y poner a disposición de la Fiscalía Regional a un compañero reportero, debido a que no quería que se evidenciara que no se había acordonado la zona, ni resguardado según los protocolos los indicios existentes, a pesar de que se supone es un elemento capacitado como primer respondiente.

Finalmente al lugar arribaron los expertos de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen para procesar el área, asegurando dos cartuchos percutidos calibre 22 milímetros y dando por iniciada la carpeta de investigación respectiva.