80 por ciento de planteles educativos cuenta con plan de contingencia

-Seguridad de los niños está resguardada por capacitación de docentes y directivos

-Quienes no han cumplido con medida tendrán 2 semanas para cumplir con medida

-Piden verificar certificación de empresas que ofrecen ese servicio



Oscar De La Rosa, Zamora

El 80 por ciento de los planteles educativos del municipio cuenta con un plan de contingencia que permite garantizar a los padres de familia medidas reactivas en caso de un accidente o desastre natural, ya que profesores, directivos y demás personal están capacitados para atender a los infantes en esas situaciones.

“Las medidas reactivas no consisten únicamente en decidir sacar a los niños a un lugar específico en el caso de un incendio o temblor. Se requiere de aspectos prácticos y técnicos que permitan mantener el orden en ese tipo de casos para evitar que se presente algún accidente entre los infantes”, puntualizó Marco Antonio Elizalde Jiménez, coordinador municipal de protección civil.

Comentó que desde septiembre a la fecha revisaron un promedio de 120 planteles educativos, de los que el 20 por ciento no cumple con las medidas solicitadas para el plan de contingencia, ya que no cuentan con extintores, rutas de evacuación, ventilación óptima y la capacitación debida de sus profesores.

“En esos casos dimos la oportunidad a los directivos para que en el lapso de 2 semanas puedan llevar a cabo el proceso como lo marca el reglamento municipal de Protección Civil. Las verificaciones procuramos hacerlas durante el periodo vacacional, con el propósito de no afectar la operatividad de los planteles académicos”, mencionó.

Indicó que es importante verificar la certificación de las empresas que ofrecen el plan de contingencia a los planteles educativos porque hay quienes ofrecen la instrucción, pero no se apega a los requerimientos solicitados para cumplir con las normas de protección civil.

“Es una inversión que se verá reflejada en la seguridad de los niños. Con ese tipo de certificaciones también se pueden marcar distintivos a los padres de familia en el momento de decidir dónde inscribir a sus hijos y por ello es importante la capacitación para tener el plan de contingencia actualizado”, dijo.

Dio a conocer finalmente que los directivos de los planteles educativos pueden acercarse a la Coordinación Municipal de Protección Civil para solicitar información sobre cuáles son las mejores opciones para llevar a cabo una actualización del plan de contingencia de manera segura y sin que sean engañados por empresas “patito”.



Numeraria

24 escuelas no tienen plan de contingencia actualizado