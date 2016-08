8 normalistas acusados del delito de robo calificado se quedan en el “Mil Cumbres”

Domingo , 28 de agosto de 2016

+Su defensa buscaba otra medida cautelar para ellos, que no fuera la prisión preventiva, pero el Juez no lo aprobó.

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Morelia, Mich.- Domingo 28 de agosto de 2016.- Este domingo la defensa de los ocho estudiantes normalistas que están internos en el penal “David Franco Rodríguez”, mejor conocido como “Mil Cumbres”, situado en la demarcación de Charo, buscaba que el Juez de Control les impusiera una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, con el objetivo de que siguieran su proceso en libertad, sin embargo el juzgador no lo aprobó.

El abogado de los alumnos aportó datos a favor de sus clientes, los cuales fueron rechazados por el Juez al considerarlos insuficientes, con ello los chicos se quedan en la cárcel antes mencionada hasta que se dé paso al Juicio Oral.

En la labor periodística se conoció que la mañana de este domingo se realizó la Audiencia de Revisión de Medida Cautelar, la cual fue pedida por la defensa. De esta forma el abogado de los jóvenes incorporó documentos y ocho testigos con la finalidad de que se diera otra medida cautelar para los normalistas.

No obstante, la Fiscalía en cuanto a los testigos se opuso por alegar que estaban contaminados por estar presentes desde el inicio de la audiencia y los papeles mostrados por la defensa tampoco surtieron efecto.

Con este panorama, el Juez de Control determinó que debía persistir la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en virtud de que no variaron las condiciones impuestas. Cabe recordar que los imputados por este asunto son Lázaro David S. L.; Brandon Steven B.; Gerardo C.; Erick Eduardo S.; Diego V.; Carlos Rodrigo G.; Francisco Gamaliel C. y Miguel Ángel R.

Estos muchachos fueron detenidos el lunes 15 del presente mes por los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública y están señalados como probables responsables del delito de robo calificado, todos ellos están vinculados a proceso.