Nuevo sistema de Justicia Penal requiere tiempo para rendir frutos

Viernes , 2 de septiembre de 2016

-Exhortan a la población a tener paciencia

Elena Rojas, Zamora

“No hay falta de confianza por parte de la población hacia el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSPJ), más bien hay una falta de información. Y se han creado expectativas muy distintas a las que oferta el NSJP”, resaltó Juan Antonio Magaña de la Mora, magistrado de la cuarta sala penal del Supremo Tribunal de Justicia.

Reconoció que este sistema no resuelve temas de prevención y de seguridad pública, “el NSJP trasparenta, agiliza, publicita los juicios en sede jurisdiccional y en sede de investigación; garantiza los derechos a quienes están siendo imputados para ser tratados igual al ministerio público o la defensa, tiene iguales condiciones. Cualquier persona en una audiencia de oralidad puede ver como se juzga o porque se juzga”, señaló.

Así lo externó en el marco de la conferencia “Vicisitudes del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán”, que impartió a abogados y a estudiantes de derecho en el Centro de Estudios Superiores de Zamora CESZAM. Evento organizado por el Instituto de Investigaciones jurídicas del Valle de Zamora, en coordinación con el Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán.

La resistencia a la capacitación, los problemas financieros y que en las escuelas de derecho no cuentan con los currículos completos, son las principales dificultades del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Explicó, “no hay presupuesto suficiente para llevar a cabo de manera rápida, como quisiéramos, la infraestructura de nuevas salas. Lo entendemos, ni siquiera el tradicional tuvo en sus 100 años los mejores locales para desarrollar el sistema”.

“De igual forma debemos pedir a las universidades que ofertan la carrera de Derecho que adecuen su plan de estudios porque no es posible que el NSJP ya esté operando en todo el país y muchas escuelas no hayan adecuado sus currículos para poder actualizar a sus estudiantes en afrontar esta nueva responsabilidad. Si no tenemos jóvenes preparados, no van a poder afrontar este NSJP”.

Exhortó a la población a tener paciencia ante el NSJP, “es un nuevo cambio de todo un sistema, donde como en todo cambio, necesitamos tiempo para poder asimilar los beneficios de esta transición, y no querer ya los beneficios de manera inmediata, porque eso puede transformarse en una presión”.

Y es que dijo, “hay personas que a partir de ciertas resoluciones que no se han emitido como creen que debería de hacerse, empiezan a cuestionarse si el sistema es o no bueno. Y considero que un sistema no se mide a partir de un par de sentencias por no coincidir como se piensa por parte de la sociedad, sobre todo en asuntos que han sido tratados mediáticamente”.

Comentó que para consolidar el sistema ha hecho falta capacitación y socializarlo a un cambio generacional de cultura jurídica, “en los Estados Unidos, por ejemplo, la sociedad sí sabe de qué se trata, pero porque forma parte de un jurado. Allá todos los mayores de edad, tarde que temprano forman parte de un juicio y saben cómo es. En México, aunque tenemos salas de oralidad no tenemos la asistencia o el interés de la sociedad para involucrase en los asuntos penales y asistir a estas salas y enterarse como se juzga”.

Dijo, “una vez que este consolidado el NSJP y que lleguen cientos de asuntos debemos tener la capacidad para poder llevarlos a cabo y darle la atención en las medidas que se requieren. A medida que vaya incrementando el número de asuntos necesitaremos más jueces, fiscales especializados, y defensores”.

Agregó, “la defensoría pública requiere de más defensores a efecto de poder atender el número de solicitudes de los internos que no tienen dinero para pagar un abogado particular y que requieren de un defensor público”.

“En el NSJP, a diferencia del sistema tradicional, son más capacitados los defensores públicos que los abogados particulares, y por eso los abogados requieren mayor capacitación. Y para los defensores se requiere mayor presupuesto. El estado debe hacer una revisión y dotar de mayor presupuesto a la defensoría pública que incluso debería tener una partida asignada y un número de operadores, similar al número de agentes del Ministerio Público que hay hoy en el estado para tener garantizado el servicio que requiere la sociedad”, concluyó.



Numeraria

18 de Junio entró en vigor el NSJP en todo el país