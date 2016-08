Liga Infantil, Juvenil y femenil lanza Convocatoria para Torneo de Fútbol

Miércoles , 31 de agosto de 2016

Invitan a inscribirse clubes y equipos en estas categorías de hoy hasta el 15 octubre

Francisco Hernández, Jacona

La Liga Infantil, Juvenil y Femenil de Futbol que dirigen Ramiro Alcántar Hernández, Presidente, Carlos Govea, Secretario y Camilo López, Tesorero; convocan para que se inscriban y participen en el Torneo de la Liga Municipal a los clubes organizados y equipos de fútbol en colonias de la ciudad que practican este deporte con niños, jóvenes y mujeres.

Con apoyo del Ayuntamiento que preside el alcalde Rubén Cabrera Ramírez, se invita para que se inscriban antes del 15 de octubre, los equipos podrán participar en las categorías siguientes: “Mini Pony” conformada por niños nacidos los años 2008 y 2009. “Pony”, con los del año 2007 y 2006. La categoría Infantil “D”, sub 13 con los nacidos en los años 2005 y 2004. Categoría Juvenil “C”, sub 15, nacidos los años 2003 y 2002. Juvenil “B”, sub 17, los equipos conformados con jóvenes nacidos los años 2001 y 2000. Y Juvenil con los nativos en los años 1999 y 1998. Así mismo, para los equipos que se inscriban en clasificación Femenil, se incluirán a todas las menores de 15 años de edad en una sola categoría.

Como requisitos de participación, se deberá cumplir con lo siguiente: Los representantes de cada equipo llenarán un formato de inscripción. Entregarán de cada jugador: 1 fotografía tamaño infantil reciente ya que los árbitros la revisarán antes de cada juego. Copia del acta de nacimiento. Copia de la CURP. Y tarjeta de identificación (credencial escolar, como jugador en algún equipo anterior, o constancia de estudios)

Los registros serán los días lunes y jueves de 7:00 a 8:30 horas de la noche, en las instalaciones de la Liga ubicadas en la esquina de las calles Aquiles Serdán y Amado Nervo, con el señor Ramiro Alcántar Hernández. Y las reuniones serán en el mismo lugar los días lunes a las 7:00 de la tarde.

Los cotejos rolados cada semana, se llevarán a efecto los días sábados y domingos en las Unidades Deportivas Lázaro Cárdenas y El Bosque, así como en los campos Amado Nervo.