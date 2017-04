500 mascotas rescatadas del abandono y maltrato

-A lo largo de sus tres años de existencia en Zamora

-Abril, mes contra la prevención del maltrato animal

Elena Rojas, Zamora

A lo largo de sus 3 años de vida, Operación 4 patas Zamora ha rescatado 500 mascotas entre perros y gatos, e incluso zarigüeyas, mapaches y lagartijas, señaló María del Refugio Juárez, presidenta de esta asociación de protección animal cuya labor es recatar a animales, tanto de calle como aquellos maltratados por sus dueños.

Algunos dados en adopción, otros llevados a santuarios y el resto permanecen en las casas de los rescatistas que conforman esta asociación. Y es que lamentó que desafortunadamente la asociación no cuenta con un albergue para los animales que rescata, “a diario recibimos alrededor de 20 reportes de animales en situación de abandono o maltratados, pero no tenemos a donde llevarlos. Por ello todos los rescatistas que conformamos esta asociación tenemos en nuestras casas perros y gatos”.

“Queremos que los animales dejen de vivir el maltrato y el abandono. Es increíble el cambio que hay en un animal que tiene atención médica, cariño, comida y un hogar, cambia en una semana su mirada y aspecto”, indicó.

Dio a conocer que todos los domingos esta asociación civil que trabaja en pro de la protección animal, se instala en el jardín de El Teco de 10 am a 2 pm para ofrecer en adopción legal a los animales, “para este proceso les solicitamos a las personas su INE, comprobante de domicilio y posteriormente realizamos visitas de seguimiento para verificar que la familia se adapte al animal y viceversa. Los dueños deben ser responsables”.

Lamentó que en Zamora hay mucho maltrato y abandono animal. Por lo que subrayó que es importante que las personas garanticen siempre un trato digno a sus mascotas, pues jurídicamente se contemplan sanciones para quienes abandonan en azoteas, vía pública a sus mascotas. Y la ley se vuelve más severa para quienes los matan.

Comentó que las perreras municipales representan un lugar de exterminio para las mascotas. Por ello aplaudió que en algunos municipios no se cuente con estas, “qué bueno que en muchos municipios no cuenten con perreras, porque son lugares de exterminio en donde recogen los animales, esperan dos a 3 días y si no se adoptaron los matan”.

“Por ello esperamos que a largo o mediano plazo nuestra asociación civil pueda contar con un albergue de rehabilitación para animales donde se les garantice un trato digno, cuenten con atención médica y comida, mientras se rehabilitan y se puedan dar en adopción”, finalizó.

Numeraria

500 mascotas rescatadas en 3 años

351-146-10784 teléfono de la AC