50 mil personas esperan para festividad del Señor de la Salud

-Marcha del Silencio y Tianguis serán factores para convocar visitantes

-Templo del Calvario se prepara para recibirlos durante Semana Santa

-Contemplan galería de imágenes religiosas en el recinto



Oscar De La Rosa, Zamora

Un total de 50 mil personas esperan para la festividad del Señor de la Salud en el templo del Calvario. La Marcha del Silencio y el Tianguis serán los factores principales para que se pueda potenciar la oferta a los visitantes durante el periodo de Semana Santa.

“Es una festividad religiosa importante que nos ha permitido dar a conocer la imagen del Señor de la Salud a quienes nos visitan. Es el evento de mayor impacto que se realiza en la localidad a lo largo del año y para este año esperamos mantener las mismas expectativas”, puntualizó Antonio Mora Castellanos, párroco del templo.

Las festividades serán realizadas del jueves 13 al sábado 15 de abril. Durante la noche del jueves al viernes santo, permanece abierto el templo durante la mayor parte del día, incluso durante la madrugada, ya que no dejan de llegar personas al recinto religioso para conocer más sobre el Señor de la Salud.

Para preservar el orden serán instaladas vallas que permitirán un ingreso ordenado al templo del Calvario, debido a que el espacio es reducido para que ingresen y salgan personas que van a visitar el recinto durante las fechas mencionadas.

Comentó que está contemplada una galería de imágenes religiosas en la parte trasera del Calvario. Serán organizadas, de manera que los visitantes puedan apreciarlas y en el caso de los creyentes, lleven su algodón respectivo para bendecirlo con la imagen del Señor de la Salud.

“El sentido religioso no se debe perder durante estas fechas porque finalmente es la mejor manera de reflexionar durante los días santos, que no se deben prestar a la injerencia de alcohol u otros comportamientos que pueden ser nocivos para la salud del alma”, dijo.

Agregó que esperan terminar los trabajos de restauración del templo para la Semana Santa que está próxima con la cooperación de los feligreses; sin embargo, dependerá de la voluntad de las personas para que el proyecto pueda ser concluido.

Numeraria

3 días de fiesta habrá en el templo del Calvario