2017 será un año muy difícil para la economía de los mexicanos: CCERZA

-Ante ello se resiente más esta cuesta de enero

-Se prevé continúe cierre de negocios

Elena Rojas, Zamora

“2017 será un año difícil para la economía de los mexicanos ante el incremento excesivo de productos y servicios”, lamentó Jesús Fernández Arias, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Región Zamora (CCERZA).

“A comparación de años anteriores, se prevé que éste sea muy difícil por los aumentos en la gasolina, la electricidad, el dólar, el gas, el trasporte y la canasta básica, por lo que esta cuesta de enero se agravará”, expresó.

Dijo, “esta situación está perjudicando a todo el sector empresarial en general. El incremento al combustible, tanto a los que tienen carro como a los que no, así como a los jornaleros, a los trabajadores, amas de casa, etc., toda vez que se viene una cascada de incremento en precios. A los agroindustriales les afectará demasiado el incremento a la luz, por ejemplo”.

Expresó que ante esta situación está muy preocupado el CCERZA. Por lo que una de las propuestas es que el gobierno federal baje el IEPS (impuesto especial sobre producción y servicios), “a efecto de que se aminoren los incrementos ya citados y se frene el desorden que tiene el país”. De igual forma, señaló que es importante que Zamora cuente con una subdelegación de PROFECO que dé resultados y vigile los precios para que no se siga afectando los bolsillos de las amas de casa.

El hartazgo social por esta situación, dijo, ha propiciado que la gente tome carreteras y gasolineras, “todos exigiendo que los funcionarios de primer nivel se abrochen el cinturón y se bajen los sueldos, pues hay funcionarios que incluso ganan 300 mil pesos mensuales, jamás se va a comparar con los 80 pesos diarios que gana un jornalero. Además de que les rebajarán los bonos, las comisiones, las dietas e implementaran un plan de austeridad”.

Indicó que para el mes de febrero se espera otro incremento en la gasolina por lo que nuevamente se prevé un desajuste en la canasta básica.

Mencionó que en varios años, nunca se había visto ese desbordamiento en los precios de productos y servicios, lo que ha desatado el enojo de todos los mexicanos.

Añadió finalmente que ante estos incrementos la mayoría de los micro negocios van a volverse prácticamente familiares o en el peor de los casos muchos van a desaparecer por el fuerte golpe a la economía.



Numeraria

7 pesos, aumento este año el salario mínimo

74 artículos de primera necesidad conforman la canasta básica