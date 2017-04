200 niños rescatados por autoridades municipales de Jacona

-Para incorporarlos al CEDECO del Mirador de San Pablo



Elena Rojas, Jacona

En lo que va del año han sido rescatados 200 niños en situación de riesgo de entre 4 y 18 años de edad por las autoridades municipales de Jacona, a fin de incorporarlos a la escuela que se encuentra al interior del Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO) El Mirador de San Pablo, que recientemente puso en marcha el presidente municipal, Rubén Cabrera Ramírez, señaló Lizbeth Espinoza Sandoval, directora de desarrollo social.

Se trata de niños que han sido víctimas de maltrato, que enfrentaban el problema de drogadicción, que se encontraban en pandillas o bien que no recibían educación por su situación de pobreza y que muchos de ellos a su corta edad se hacían cargo de sus hermanitos mientas su madre tenía que salir a trabajar, detalló Espinoza Sandoval.

Son niños de colonias vulnerables tales como San Pablo, Trasierra y Buenos Aires, entre otras, “los pequeños rescatados no tenían prácticamente ningún grado de escolaridad y ahora en esta escuela se les está enseñando a leer y escribir, en conjunto con el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA)”.

“Esta escuela es una iniciativa del presidente municipal al detectar a muchos infantes que necesitan un espacio no solamente para su formación de educación básica, sino para que ellos aprendan algún taller u oficio afecto de que en un futuro ellos puedan contribuir a la economía familiar. Actualmente tenemos el taller de manualidades, este se realiza tres veces por semana, dos horas por la tarde”, señaló.

Añadió que están en espera de que se apruebe en esta ciudad el programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), a efecto de que les destinen algún monto económico para implementar más acciones sociales, “este programa nos ayuda a que se puedan integrar más niños a este tipo de actividades para aprender diversos oficios y talleres”.

Así lo expresó ayer al celebrar ayer por la mañana los niños de esta escuela, con motivo del próximo 30 de abril (día del niño) a quienes les llevaron aguinaldos, gracias a la suma de voluntades de algunos empresarios que aportaron dulces para los pequeños. Hubo juegos, brincolines, pelotas y diversos juguetes para los menores con la intención de que disfrutaran de un rato agradable.



Numeraria

200 niños acuden a la Escuela de El Cedeco