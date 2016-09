20 mil feligreses celebraron a la Virgen de la Esperanza

Viernes , 9 de septiembre de 2016

-Se cumplieron 139 años de veneración

Elena Rojas, Jacona

Ayer se cumplieron 139 años de venerar a la Santa Patrona de los jaconenses, “Nuestra Señora de la Esperanza”. Alrededor de 20 mil feligreses provenientes de diversas comunidades de Jacona y de municipios aledaños, como Zamora, Tangancícuaro, Santiago Tangamandapio, Uruapan, Sahuayo y Briseñas, entre otros, acudieron a la parroquia de San Agustín para rendir culto a la imagen, señaló Francisco Rincón Gómez, vicario cooperador.

Indicó que ayer se ofreció una solemne misa a las 6 de la tarde que celebró el Obispo, Javier Navarro. Previamente a la fiesta grande se realizó un novenario. Cada día participa una peregrinación proveniente de diversos barrios y comunidades de Jacona, y durante todo el día se llevaron a cabo celebraciones eucarísticas, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche.

En total se ofrecieron 11 misas. Por la tarde hubo procesión con diversas peregrinaciones, por lo que las calles del primer cuadro de esta ciudad se abarrotaron.

Dijo, “se trata de la fiesta religiosa más importante del pueblo, No obstante esta imagen tiene 2 fiestas, la otra se realiza el 14 de febrero donde se conmemora la coronación y acuden feligreses de toda la de Diócesis”.

Expresó, “la Virgen de la Esperanza es un aliento y luz de esperanza para todos en estos tiempos tan complicados. La Virgen de la Esperanza es intercesora de todos, ahora que vivimos un panorama adverso debemos unirnos y hermanarnos como familia católica y fomentar nuestra fe con Nuestra Virgen que es la Patrona de la Diócesis de Zamora”.

Señaló, “Jacona aunque es una ciudad, aún tiene esencia campirana, para los que vivimos en Jacona la Virgen es como el centro de nuestra vida. Debemos pedirle que nos conceda una trasformación desde el corazón. Necesitamos paz, es lamentable ver tanta violencia, tantos jóvenes jaconenses consumiendo drogas”.

Añadió, “el municipio es muy fuerte económicamente, tiene mucho trabajo y mano de obra. No obstante, la economía no bien empleada se traduce en drogas, alcohol y vicios, por lo que como Iglesia estamos trabajando por darle esperanza a la gente”.

Indicó que gracias a esta fiesta se reactiva la economía del municipio, “las familias consumen en los puestos cercanos a esta iglesia, lo que genera una importante derrama económica”.

Refirió que la imagen fue hallada en una raíz que encontró un campesino jaconense en 1687 en la Laguna de Chapala, por lo que en un principio se le conoció como Nuestra Señora de la Raíz. El 2 de noviembre de 1751 se concedió una licencia de construcción de la capilla donde se resguardaría la imagen que se ubica a un costado del ayuntamiento de este municipio.

Añadió, “el 3 de abril de 1877 el papa Pio IX decidió cambiarle el nombre de Nuestra Señora de la Raíz, por el de Nuestra Señora de la Esperanza. Pero fue a partir del 8 de septiembre de 1877 cuando se venera bajo el nombre de Nuestra Señora de la Esperanza”, al tiempo que recordó que el 14 de febrero de 1886 se convirtió en la primera imagen coronada con concesión pontificia en toda América. En 1950 el Papa Pio XII firma el documento que sea reconocida como patrona de la Diócesis”, concluyó



Numeraria

30 de agosto inició la fiesta de la Natividad de la Virgen de la Esperanza

60 primeras comuniones celebraron ayer