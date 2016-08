15 de septiembre cierran becas de Prospera para estudiantes

Martes , 30 de agosto de 2016

-Hay más de 20 mil becas en esta región para los diversos niveles educativos

Elena Rojas, Zamora

Niños y jóvenes de 7 a 17 años beneficiarios de Prospera tienen hasta el 15 de septiembre para certificar su inscripción a las becas educativas que otorga este programa. En esta región que abarca 9 municipios se entregarán más de 20 mil becas para los niveles de primaria, secundarias y bachillerato durante este ciclo escolar, informó Juan Pablo Calvillo Tinoco, Jefe de la Unidad de Atención PROSPERA en la región 03.

“Cuando son zonas rurales se otorgas becas desde primero de primaria hasta la universidad. Y cuando son zonas urbanas de tercero de primaria hasta nivel superior”. Por ello dijo que o durante agosto y septiembre, el programa realiza un operativo para certificar la inscripción a dichas becas.

“Las beneficiarias de este programa deben acudir con los directores de su escuela. Y el director a su vez llena un formato done válida que estos niños pueden recibir su beca mensual y los apoyos para adquirir los útiles escolares de este ciclo”, detalló.

Los apoyos varían dependiendo del nivel escolar. En los tres primeros años de primaria se les otorga 175 pesos mensuales, en las localidades rurales (menos de 2 mil 500 habitantes); en cuarto 205; en quinto 265 y en sexto 350 pesos mensuales por niño.

Dijo que el programa tiene enfoque de género, ya que el abandono escolar se da principalmente en las mujeres, debido a cuestiones culturales. Por lo que a partir de secundaria las mujeres reciben mayor apoyo que los hombres. En primero las mujeres reciben 540 pesos mensuales; los hombres 505. En segundo las mujeres 600; hombres, 540; en tercero 660 mujeres y 570 varones.

En educación media superior, en primero las mujeres reciben 990 y los hombres 865; en segundo de preparatoria mujeres mil 55 y hombres 925; en tercero mujeres mil 120 y hombres 980. En el nivel superior el apoyo se otorga a través de las becas de manutención a jóvenes que no rebasen los 22 años de edad.

Prospera tiene acuerdos con la SEP para que los beneficiarios se les otorgue preferencia para la inscripción a las becas de manutención, lo que anteriormente eran becas PRONABES. Dichas becas van de 900 a mil pesos, de acuerdo al semestre que cursen.

Cabe señalar que en la zona urbana no se entregan becas ni de primero, ni de segundo de primaria, contrario al medio rural, toda vez que en este cuesta más trabajo acceder a la educación básica, señaló.

Adicional a las becas se otorgan apoyos para útiles escolares. Se otorgan 235 pesos en primaria; en secundaria y en educación media superior, 440 pesos, finalizó.



Numeraria

18 años tiene el programa Prospera (antes con otros nombres)